Gemeente Den Haag gaat nog meer jongeren van schulden afhelpen

Den Haag - De gemeente Den Haag is tevreden met de resultaten van een proef met een nieuw soort schuldhulpverlening voor jongeren. Hun schulden worden overgenomen en weggewerkt. Vanwege het succes geeft wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale Zaken het project een vervolg.

De jongeren die van de schuldhulpverlening gebruik maken, zijn niet zomaar van hun schulden af. De gemeente neemt de schulden over, maar in ruil daarvoor moeten de jongeren serieus werk maken van hun toekomst. ‘Ik doe als tegenprestatie vrijwilligerswerk en ik zit momenteel ook op school’, vertelt één van de geholpen jongeren die in handen was gekomen van een loverboy. ‘Ik heb onder dwang telefoonabonnementen en een lening moeten afsluiten.’Van de ruim vijftig jongeren die meededen aan de proef is meer dan de helft nu schuldenvrij. Een mooi resultaat volgens Baldewsingh. Hij besluit daarom met honderd extra jongeren het project een vervolg te geven. Het project gaat dit voorjaar van start.