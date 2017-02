Delft presenteert na eerdere mislukkingen nieuw plan voor Sebastiaansbrug

DELFT - Na meer dan tien jaar van plannen maken, heeft de gemeente Delft woensdag weer een nieuw ontwerp gepresenteerd voor de Sebastiaansburg, tussen het Zuidpoortgebied en de TU-wijk. Een soberder plan dat tegemoet moet komen aan alle bezwaren uit het verleden. Kosten: 25 miljoen euro.

De huidige Sebastiaansburg dateert uit begin jaren zestig. Hij moet onder meer worden vervangen, omdat tramlijn 19 – van Leidschenhage naar Technopolis – er overheen gaat lopen. De oude is niet sterk genoeg om het gewicht van de voertuigen te dragen.In het verleden werden ook al plannen gemaakt. Maar die gingen steeds niet door. Zo mislukten twee aanbestedingen en een keer blokkeerde de rechter de komst van een nieuwe brug na bezwaren van omwonenden.Complicatie bij het maken van de plannen is dat er drie partijen bij betrokken zijn: de gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Delft wilde steeds graag een brug van 4,5 meter hoog, net als de huidige Sebastiaansburg. De provincie wil hem graag een meter hoger, zodat hij minder vaak open zou hoeven voor de scheepvaart.Uiteindelijk is besloten dat de nieuwe burg 4,5 meter hoog wordt. Daardoor past hij ook binnen het bestaande bestemmingsplan, zodat de kans op succes van eventuele bezwaren van omwonenden minder wordt. De drie partijen dragen de kosten samen : Delft veertig procent, de provincie 37,6 procent en de MRDH de rest,Ten opzichte van de eerste schetsen van de nieuwe brug heeft de gemeente Delft nog eens twee ton extra uitgetrokken om hem te verfraaien. Ook is, aldus de gemeente, ‘het uiterste gedaan’ om geluidsoverlast door de trams te beperken.Gemotoriseerd verkeer beschikt op de nieuwe brug over twee keer één rijstrook. Voor het openbaar vervoer zijn twee rijstroken beschikbaar voor tram en bus. Aan weerszijden komen vrijliggende voet- en fietspaden.Als er niet weer problemen optreden beginnen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2018. Eind 2019 of begin 2020 kan de eerste tram over de brug rijden. Tijdens de werkzaamheden, die een jaar duren, wordt het verkeer omgeleid.Volgens wethouder Lennart Harpe (VVD) is er deze week een bewonersavond geweest en heeft de buurt in principe positief op het nieuwe ontwerp gereageerd. ‘Ik ben blij dat we nu zover zijn.’