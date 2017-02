Protest tegen betutteling door gemeente Den Haag: 'Ik durf mijn zaak niet meer te openen'

DEN HAAG - Enkele tientallen mensen hebben woensdagavond geprotesteerd op het Haagse Spuiplein tegen 'betutteling' van de gemeente. Het protest is onder meer een antwoord op de vele boetes voor geluidsoverlast in het uitgaansleven, die de gemeente sinds enige tijd uitdeelt.

'Ik heb vrienden die tegenwoordig liever naar Rotterdam of Amsterdam uitwijken als ze uitgaan', zegt organisator Zoë van Eldik. En dat moet stoppen, vindt de Haagse. Dus kwam ze met het idee om te protesteren tegen de zogeheten 'betutteling' van de gemeente.En eigenlijk krijg je bij iedereen op het Spuiplein hetzelfde antwoord: het Haagse uitgaansleven is nu al niet meer wat het was. Dat beaamt ook René Bom, de Haagse nachtburgemeester. 'Het is een beetje buurvrouwtje-klaag-beleid. Zo noem ik het maar. Één iemand heeft de macht om een hele tent te sluiten. Ik kan daar heel pissig om worden.'Door de strenge handhaving van geluidsnormen in de Haagse binnenstad is de traditionele salsa-avond in De Boterwaag al gestopt . Zij kregen een boete van 5.000 euro op de deurmat.Maar de gemeente Den Haag liet eerder al weten dat de landelijke regelgeving wordt gevolgd. 'En dat moeten we handhaven', aldus de gemeente.Wie dat aan den lijve heeft ondervonden is de Haagse horecaondernemer Guven Aygun. Hij is eigenaar van Café Simpel, in de Haagse Herenstraat. Hij kreeg drie boetes in de afgelopen weken: á 1800 per stuk.'Ik durf mijn zaak niet meer te openen', zegt Aygun. 'Ik ben echt bang dat de buren weer gaan klagen. En afgelopen weekend heb ik geprobeerd een avond zónder muziek te draaien. Maar toen was er echt niemand. Ik heb een omzet van 24 euro gedraaid.'