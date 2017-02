OM gaat jihadstrijders in IS-gebied vervolgen

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie gaat er meer werk van maken om Nederlandse jihadisten te vervolgen die in strijdgebieden verblijven. Een woordvoerder van het landelijk parket bevestigt berichtgeving daarover van Nieuwsuur. In maart en april staan er twaalf zaken op de rol tegen mannen die niet in Nederland zijn, maar in Syrië en Irak aan het vechten zijn.

Vorig jaar zijn bij de rechtbank Den Haag al vier mannen veroordeeld tot celstraffen, terwijl ze al jaren in Syrië of Irak zitten. Zij stonden terecht in de zogenoemde jihadzaak Context . De woordvoerder woensdag: 'We zetten nu het beleid in om meer systematisch mensen te vervolgen die in het strijdgebied zijn, mensen waarvan we vinden dat het niet goed is om met vervolging te wachten.'Van de twaalf mannen die in maart en april terechtstaan is bekend dat ze allemaal zijn uitgereisd naar strijdgebieden.