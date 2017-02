Schuur Bodegraven afgebrand, brandweer moet vanuit twee straten blussen

BODEGRAVEN - In Bodegraven heeft in een schuur achter een huis aan de Spoorstraat brand gewoed. Het vuur werd rond 6.00 uur ontdekt. De politie moest de straat tijdelijk afzetten.

De brandweer was met groot materieel aanwezig om het vuur te bestrijden en had het binnen een uur onder controle. 'De schuur zit tussen twee huizenblokken in, dus we zijn vanuit twee straten, de Spoorstraat en de Nieuwstraat, het vuur aan het bestrijden', aldus een brandweerwoordvoerder ter plaatse.Door de omliggende schuurtjes nat te houden is voorkomen dat de brand oversloeg. 'Ook de opslag van een kringloopwinkel is gespaard gebleven', aldus de woordvoerder.