Auto door brand verwoest in Gouda

Autobrand Gouda - Foto AS Media

In eerste instantie kreeg de brandweer de melding dat de auto aan de Marathonlaan stond, maar het brandende voertuig bleek op het naastgelegen Olympiadeplein te staan.De brandweer heeft de brand geblust en voorkomen dat het vuur oversloeg naar anderen auto's. De politie heeft het wrak meegenomen voor onderzoek.Begin februari woedde er aan het Olympiadeplein ook een autobrand. Toen raakten drie auto's beschadigd . De sporen van deze brand waren op het plein nog te zien, aldus een getuige op Twitter.