Rijswijk krijgt waarschijnlijk nieuw sportcomplex op Elsenlaan

RIJSWIJK - Inwoners van Rijswijk kunnen rekenen op een nieuw sportcomplex op de hoek van de Sir Winston Churchilllaan en Burgemeester Elsenlaan. Het college van B&W heeft de voorkeur aan deze locatie gegeven.

Op de aangewezen locatie stond voorheen een schoolcomplex dat vorig jaar uitbrandde en moest worden gesloopt. Het sportcomplex op de Elsenlaanlocatie moet twee verouderde sporthallen, Marimbahal en Van Zweedenzaal, vervangen. De nieuwe sporthal zal gebruikt worden voor trainingen van verschillende sporten en bewegingsonderwijs van een aantal scholen uit de buurt.De gemeente Rijswijk vindt de Elsenlaanlocatie ook interessant voor woningbouw. Daarom wordt nu gedacht aan het bouwen van een sportcomplex in combinatie met woningen. De sportvoorziening zal als eerste worden gebouwd.De gemeenteraad beslist in het voorjaar of de aangewezen locatie definitief wordt. De bouw van de sporthal zou medio 2018 kunnen beginnen.