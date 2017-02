Ken je Euro Cinema nog? Je hebt nog één keer de kans om afscheid te nemen

Juliana bij de première van 'The Finest Hours' in 1964 (Foto: ANP)

DEN HAAG - Heb jij vroeger ook heerlijk achterover in de stoelen van Euro Cinema aan de Leyweg gezeten om films te kijken? Dan vond je het vast ook erg jammer toen de bioscoop in 1987 haar deuren sloot. Vandaag (donderdag) kun je definitief afscheid nemen.

Want van een heropening kwam het nooit en twintig jaar na de sluiting wordt het gebouw zelfs gesloopt. In de tussentijd zaten er nog wel verschillende andere ondernemers in het gebouw.Julia Ann Tollenaar organiseert een 'sloopborrel' voor de bioscoop die in 1963 werd geopend door Koningin Juliana. Vanaf vanavond 18.00 uur is iedereen welkom. Het duurt tot ongeveer 20.00 uur.