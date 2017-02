Treinspoor tussen Leiden en Woerden wordt niet verdubbeld

ALPHEN AAN DEN RIJN - Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA), spoorwegbeheerder ProRail en de NS blijven bij hun standpunt: er komt geen dubbelspoor tussen Leiden en Woerden.

Dat schrijft Dijksma deze week, opnieuw, in een brief aan de Tweede Kamer. Dijksma meldt wel dat ProRail en NS onderzoek doen naar de mogelijkheid de treinfrequentie te verhogen. Maar dat moet gebeuren op het bestaande spoor.Al jaren kampen de lijnen Leiden-Utrecht en Alphen aan den Rijn-Gouda met veel treinuitval . Vaak zijn het sein- en wisselstoringen of kampen treinen met problemen om de spoorbrug bij Leiden of Alphen te passeren. Sinds er per december 2016 tussen Alphen en Gouda nieuwe R-net-treinen rijden, komen ook geregeld meldingen van defecte treinen en softwarestoringen voorbij.Alphen schreeuwt om dubbelspoor. Maar Den Haag en de spoorwegbedrijven negeren de smeekbede, omdat het spoor zelf niet het probleem is van de vele treinuitval, volgens hen. Daarnaast zou op het enkelspoor een kwartierdienstregeling mogelijk moeten zijn. Volgens Studio Alphen , mediapartner van Omroep West, is de aanleg van dubbelspoor kostbaar: ongeveer 20 miljoen euro per kilometer, meldde de Alphense wethouder Tseard Hoekstra (VVD) eerder.Wel doen ProRail en NS onderzoek naar de grondkwaliteit. De rails is aangelegd op 'slappe grond', oftewel veengrond. De grondkwaliteit in het gebied kan inhouden dat frequentieverhoging maatregelen zou vergen. Of dit het geval is, en zo ja wat de eventuele bijbehorende investeringen zouden zijn, wordt nog onderzocht', zegt Dijksma.Ondanks dat de staatssecretaris en spoorwegbedrijven vinden dat enkelspoor toereikend is om acht treinen per uur te laten rijden tussen Leiden en Utrecht, geeft Dijksma in de beantwoording op de kamervragen aan Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) aan dat de gevolgen van het treinuitval juist groot zijn op deze spoorlijn omdat er slechts enkelspoor ligt.Dijksma: 'De treinpunctualiteit op dit traject ligt ook in lijn met het landelijke gemiddelde. Wel is bekend dat storingen op dit traject helaas voor relatief veel hinder zorgen. Dit komt doordat er op de enkelsporige verbinding weinig uitwijkmogelijkheden zijn. Dit betekent dat als gevolg van een verstoring treinen al snel niet op tijd op de juiste plek kunnen zijn en de planning van materieel niet kan worden uitgevoerd zoals bedoeld. Hierdoor kan het voorkomen dat er kortere treinen rijden dan gepland.'Gemeente Alphen aan den Rijn blijft strijden voor dubbelspoor. Ook Gemeente Leiden wil dubbelspoor. 'Tijdens een vergadering tussen de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten kwam dit ook ter sprake. Wij zullen ons er hard voor moeten blijven maken en een sterke lobby moeten voeren. Dat dubbelspoor is heel erg belangrijk voor de toekomst van Alphen aan den Rijn en Leiden', vindt burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn.