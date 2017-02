Weekoverzicht: wethouderstrijd in Den Haag en Alphense school gebarricadeerd

Saskia Bruines en Rachid Guernaoui. Foto's: D66 Den Haag en gemeente Den Haag, Fotomontage: Omroep West.

Den Haag - Saskia Bruines of Rachid Guenaoui. Wie van de twee zou de nieuwe wethouder van Den Haag worden? Dat was de vraag die donderdag na een machtsstrijd werd beantwoord. Verder in het weekoverzicht: Alphense kinderen barricadeerde hun school en Haagse burgemeester Jozias van Aartsen heeft geen spijt van vakantie tijdens de rellen in de Schilderswijk.





