Hagenaar opgepakt die nog 110 dagen moet brommen

Foto: ANP

DEN HAAG - Een Hagenaar die nog 110 dagen cel te goed had, is door agenten woensdag aangehouden. De man reed als bijrijder in een auto op De Gaarde toen de agenten hem oppakten en vervolgens naar de gevangenis brachten.

De man is door leden van team Executie Vonnissen Afgestraften (EVA-team) aangehouden. Deze politie-eenheid houdt zich bezig met de opsporing van mensen die nog een straf moeten uitzitten.



De 38-jarige man was veroordeeld voor diefstal en bedreiging met geweld.