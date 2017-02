Burgemeester Krikke: hier de stadswandeling van Den Haag, gemaakt door Omroep West-volgers

DEN HAAG - Pauline Krikke wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag. Ze werkt al een tijd in de stad, maar ze kent hem nog niet erg goed. Wij vroegen aan jullie, onze lezers, waar ze in ieder geval langsmoet om de stad te leren kennen. En zie hier: een heuse Omroep West-stadswandeling, gemaakt door de inwoners!

Krikke moet wel flink aan de bak, want in totaal bedraagt de stadswandeling 37,6 kilometer. We laten haar uiteraard niet de meest snelle route lopen, dan zou ze te veel straten missen. Misschien dus eerst even trainen voordat ze aan de wandeling begint. Aan de andere kant: een echte burgemeester kan een kleine 40 kilometer wel aan toch?Afijn. Laten we beginnen. De start is bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Die plek kent ze, ze werkt er immers al een tijd. Wel zo praktisch voor een beginpunt, dan hoeven we haar in ieder geval niet van het station te halen.Van de Eerste Kamer lopen we langs paleis Noordeinde en het Vredespaleis richting de Frederik Hendriklaan. 'De Fred' zoals Hagenaars zeggen. Daar vinden we 'echte Haagse gezelligheid' zoals Chris Schram ons meldt. Vanaf daar lopen we langs het Haga Ziekenhuis naar Kijkduin. Een flink stuk, maar zonder strand geen Den Haag, en zonder Kijkduin geen Pokémon Go. En als er iets in Den Haag in het nieuws was het afgelopen jaar... Op Kijkduin drinken en eten we wat, en dan vervolgen wij en mevrouw Krikke onze weg naar de Schilderswijk. De Schilderswijkrellen zitten nog vers in het geheugen, maar al lange tijd is het daar rustig. In het tussenstuk ziet ze en-passant de Laan van Meerdervoort, de Thorbeckelaan, de Loosduinseweg en de Paul Krugerlaan.Na de Schilderswijk is het tijd voor hartje centrum. In de Papestraat eten we friet. 'En dat alles met je vingers opeten, hmmm', schrijft Brenda Dove. Krikke lust vast ook wel een patatje toch?Maar geen tijd te verliezen. We gaan door naar Het Kleine Loo, zo tipt Thea Werkman. Eerst via Bezuidenhout dus, om daarna door te lopen naar het Kyocera Stadion. De plek waar ADO Den Haag haar thuiswedstrijden afwerkt. Tot op heden gaat het niet heel goed, misschien dat Krikke daar iets aan kan doen? Wang heeft in ieder geval al betaald ...Na de wedstrijd van ADO lopen we door naar het Laakkwartier en de Spoorwijk. Het is daar niet alleen maar feest, lezen we in de reacties. 'Het zou leerzaam zijn voor de toekomstige burgemeester om zelf eens te zien wat een stinkende bende het hier is! Overal hondenpoep, uitpuilende overstromende afvalbakken en rondslingerend grofvuil', zegt Hanneke Dreves. De vocht- en schimmelproblemen in huizen zijn hier ook nog altijd aan de orde van de dag.En dan is het alweer tijd voor de laatste halte! Na bijna 38 kilometer heeft onze nieuwe burgemeester zware benen en dus wel een beloning verdiend. En waar doe je dat beter dan op het terras van de Florencia, de bekendste ijssalon van de stad? Lekker joh, zo'n bolletje pistache en mango, heerlijk! Welkom nieuwe burgemeester. Welkom Pauline Krikke!