OM eist psychiatrische behandeling voor Hagenaar die eigen huis in brand zette

Foto: archief

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist dat een 71-jarige Hagenaar wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis omdat hij vorig jaar augustus zijn huis aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag in brand stak.

Vanwege een conflict met zijn bovenbuurman stak de man, die zou lijden aan beginnende dementie en achtervolgingswanen, zijn woning in lichterlaaie. In de week voor de brand zou nog geprobeerd zijn hem te laten opnemen in de crisisopvang, maar daar was geen plaats.



De verdachte heeft bij de Haagse rechtbank gezegd dat hij met de brandstichting aandacht van de huisbaas wilde vragen voor een conflict met een bovenbuurman. 'Er gebeurden heel vervelende dingen in huis', vertelde de verdachte.



Vlammenzee



Op vier plekken stak de Hagenaar op de vroege ochtend van 21 augustus zijn benedenwoning in brand. De bovenbuurman kon door de vlammenzee zijn appartement niet meer verlaten via de trap en sprong van zijn balkon op de eerste verdieping. 'Ik ben nog nooit zo bang geweest, ik sprong echt voor mijn leven', aldus de bovenbuurman. 'Met alleen een koffer stond ik dakloos op straat.'



De 71-jarige Hagenaar die de brand stichtte, vertoonde in de weken voor de brand al grillig gedrag. Hij dacht dat hij werd afgeluisterd via zijn computer en beschuldigde zijn bovenbuurman ervan dat hij zijn post achterhield. Zijn partner deed tevergeefs een poging om hem te laten opnemen in de crisisopvang. De 71-jarige Hagenaar lijdt volgens een deskundige aan beginnende dementie en zou daardoor ook last hebben van achtervolgingswanen. De officier van justitie vindt dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is.



Levensbedreigend







'Verschrikkelijk als je wakker wordt, je deur opendoet, en kijkt in een vlammenzee', zei de officier van justitie over de levensbedreigende ervaring van de bovenbuurman. De 71-jarige verdachte zou aan hem een schadevergoeding van 1600 euro moeten betalen, deels als smartengeld.



Over twee weken doet de rechter uitspraak.



Door: Redactie Correctie melden