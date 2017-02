Politie toont arrestatie van man in Den Haag na mishandeling HTM-medewerker

DEN HAAG - De politie heeft een video vrijgegeven waarop een man wordt opgepakt vanwege de mishandeling van een HTM-medewerker in Den Haag. De politie bevestigt dat het gaat om een handgemeen op 19 september vorig jaar.

Als de politie een melding krijgt vanaf het Jonckbloetplein, beginnen de agenten de zoektocht naar een donkere verdachte. Een agent op de fiets treft verderop in het Laakkwartier een verdachte die aan het signalement voldoet. Enkele minuten later wordt de verdachte in een politiewagen afgevoerd naar het politiebureau.De man is later veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk (met een proeftijd van 2 jaar). Ook is de verdachte onder toezicht gekomen van de jeugdreclassering en moet hij zich onder behandeling laten stellen.