Buurt over autobranden Gouda: 'Het gaat om jongeren die zich vervelen'

DEN HAAG - Voor de tweede keer in twee weken tijd is de Goudse wijk Goverwelle opgeschrikt door autobranden. Beide keren gingen auto's rond het Olympiadeplein in vlammen op. De buurt heeft een sterk vermoeden, zo blijkt uit een rondgang van Omroep West: 'Die jongeren vervelen zich en lopen 's nachts rottigheid uit te halen', vertelt een buurtbewoner.

Het was even schrikken voor Gouwenaren die rond het Olympiadeplein wonen. In de nacht van woensdag op donderdag vloog een auto in brand . Brandweerlieden konden het vuur blussen en voorkomen dat de brand oversloeg naar andere auto's. Het wrak is meegenomen door de politie voor onderzoek.'Al die toeters en bellen!', zegt een omwonende. Hij hoorde de hulpdiensten vannacht goed. 'Kwajongensstreken heb je hier wel vaker, maar dit is serieus.' Begin februari brandden ook al auto's uit rond het plein. Toen werden drie auto's in de as gelegd.Omwonenden denken dat de auto die vannacht uitbrandde is aangestoken. 'Ik denk dat jongeren dat gedaan hebben. Je ziet ze vaak ronddwalen, omdat ze zich vervelen.' Ook een andere Gouwenaar denkt dat jongeren de auto vannacht hebben aangestoken. 'Ze geven wel vaker overlast.'