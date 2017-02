Bezorgde vrouw van agent: 'Geef partners snel informatie bij incident, zodat we gerustgesteld zijn'

REGIO - Partners van politiemensen maken zich zorgen over het toenemende geweld tegen hulpverleners. Lonia uit Leiderdorp is getrouwd met een politieman en denkt dat veel partners van agenten worstelen met deze dilemma's. Naar aanleiding van gebeurtenissen afgelopen oudjaarsnacht, is ze nu van plan een vangnet voor familieleden van politiemensen op te zetten, vertelt ze vandaag aan Omroep West.

'Je kunt het je niet permitteren om als partner van een politie ambtenaar bij iedere dienst je zorgen te gaan maken. Dat zou betekenen dat ik nooit meer een oog dicht zou doen.' Dat schrijft Lonia op 1 januari van dit jaar op haar Facebook.Juist tijdens oud en nieuw maakt ze zich wél zorgen, vooral vanwege het toenemend geweld tegen hulpverleners. Wanneer Lonia op nieuwjaarsdag wakker wordt en haar partner - die in Den Haag als ME'er dienst heeft - nog niet thuis is, wordt het haar koud om haar hart. Ze checkt meteen de telefoon.''Hulpdienst medewerkers bekogeld met vuurwerk', 'Agenten gewond geraakt tijden gevecht' en ' Politie-agent zwaargewond door een aanrijding'. Ik lees het en vraag mij toch even af waarom mijn man nog niet naast mij ligt', schreef ze op Faceboook. Wanneer de partner van Lonia thuiskomt vertelt hij dat hij tijdens zijn dienst bekogeld is door omstanders. De Facebookpost riep veel reacties op.'Je bent toch altijd bang dat bij jou een keer de deurbel gaat' legt Lonia uit aan Omroep Westverslaggeefster Anniek Enthoven. En vandaar ontstond het idee van meer partnerbetrokkenheid.'Omdat tegenwoordig al het nieuws zo snel je huiskamer binnenkomt - vooral de negatieve nieuwsberichten- moeten we met elkaar een middel verzinnen waarop de geruststelling op dezelfde snelheid binnenkomt bij je komt', legt Lonia uit. 'Als thuisfront willen we graag sneller informatie vanuit de organisatie.'Op dit idee wordt enthousiast gereageerd. Hoe Lonia het precies vorm wil geven is nog niet duidelijk. Daar gaat ze onder meer in gesprek over met de vakbonden. Het is plan is wederzijds legt ze uit.'We zijn als thuisfront degene die de partners het meest meemaken en als eerste eventuele post traumatisch stress syndroom (PTSS) signaleren die we kunnen doorgeven aan de werkgever.'