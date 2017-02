Nieuwe Spoedeisende Hulp voor HMC Bronovo Den Haag

Behandelkamer 2 Spoedeisende Hulp HMC Bronovo Ziekenhuis | Foto: HMC Bronovo Behandelkamer Spoedeisende Hulp HMC Bronovo Ziekenhuis | Foto: HMC Bronovo Kinderkamer spoedeisende hulp HMC Bronovo Ziekenhuis | Foto: Hans Otte

DEN HAAG - HMC Bronovo in Den Haag heeft een nieuwe Spoedeisende Hulp (SEH). De afdeling biedt hulp aan ieder die dat nodig heeft, maar richt zich in het bijzonder op sportblessures en oudere patiënten. Dat heeft te maken met de ligging van het ziekenhuis in de wijk Benoordenhout, vlakbij Scheveningen en een groot aantal sportvelden.

'We hebben een veel grotere ruimte waar alle behandelkamers aan grenzen', vertelt SEH-arts Mischa Veen. 'Je kan alles veel overzichtelijker in de gaten houden, zodat je er meteen bovenop zit als er een probleem is.'



De nieuwe SEH heeft ook veel technische en medische mogelijkheden. Zo is er röntgenapparatuur aanwezig en is er bijvoorbeeld een tillift voor ouderen. 'Zo kunnen we de oudere, kwetsbare patïent goed helpen', vertelt Veen.



Open huis



De SEH wordt zaterdag in gebruik genomen, maar belangstellenden mogen de nieuwe afdeling vrijdag al bekijken. Het open huis is dan van 14.00 tot 18.00 uur. Ieder kwartier zijn er rondleidingen met uitleg over de werkwijze en de speciale aandachtspunten van de afdeling.



