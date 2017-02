Noordelijk Havenhoofd Scheveningen op de schop: van rommeltje naar allure

Foto: Frank van Deutekom / Omroep West

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat vaart maken met de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen. Plannen daarvoor liggen al jaren klaar, maar vrijdag worden contracten ondertekend met investeerders die het Havenhoofd aantrekkelijker moeten maken.

Het havenhoofd biedt nu een rommelige aanblik. Het lijkt ook alsof de boulevard er stopt. De gemeente wil ervoor zorgen dat de boulevard juist wordt doorgetrokken en dat die op een natuurlijke manier eindigt.



Hiervoor zijn plannen gemaakt om een deel van het duin af te graven en opnieuw aan te leggen. Er moet daar ook horeca komen.



Hotel met ruim 200 kamers



Belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd is de bouw van een hotel aan de havenmond. Het gaat om een drie-sterren hotel dat in de vorm van een grote driehoek wordt gebouwd. Er komen ruim twee honderd kamer verdeeld over twaalf verdiepingen. Op de begane grond zijn ruimtes gepland waar ook mensen in kunnen die geen kamer hebben in het hotel. Uitbater Intell zegt dat het nog wel even kan duren voordat de eerste schop de grond in gaat, omdat het hele gebied nog bouwrijp gemaakt moet worden.



Het is één van de projecten die bouwer Volker Wessels hier moet gaan ontwikkelen. Een ander project is een gebouw wat in de oorspronkelijke plannen de 'FISH-experience-experience' heet. Dat is een gebouw dat moet verrijzen naast het hotel. Alles wat daar inzit heeft met vis te maken. Vrijdag wordt duidelijk of dit ook daadwerkelijk doorgaat.



Nieuw restaurant Simonis



Vishandel Simonis opent ook een nieuw restaurant met uitzicht op zee. De ‘oude’ visafslag blijft bestaan, maar het gebied wordt wel opgeknapt.



De uitdaging waar de gemeente voor staat is dat de haven echt ‘haven’ moet blijven, maar dat het tegelijkertijd interessant moet zijn voor toeristen. Daarom wordt er ook fors geinvesteerd in een jachthaven. Ook het Beachstadion komt ook terug in de plannen.



Complete reconstructie Scheveningen



De ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd is onderdeel van een bijna complete reconstructie van Scheveningen. Op het Norfolk-terrein wordt inmiddels volop gebouwd omdat daar een nieuwe woonwijk komt.



Ook de andere delen van de haven worden aangepakt. Het is de bedoeling dat daar een combinatie komt van wonen en werken, maar dan wel werk wat met zee te maken heeft.



Noordelijke Boulevard



Aan de andere kant van Scheveningen wordt de Boulevard verder opgeknapt. Legoland opent naast het Kurhaus, het Kurhaus zelf moet beter zichtbaar worden aan de zeekant door er een grote trap te maken. En de dit najaar moet b egonnen worden met het opknappen van de Noordelijke Boulevard, dus het deel tussen het Kurhaus en het Zwarte Pad.



Daar is een belangrijke rol weggelegd voor Hommerson, omdat veel panden daar - inclusief de Palace Passage - aangepakt moeten worden. Daarover is nog veel onduidelijk. De gemeente vindt het belangrijk dat ook dit deel van de boulevard een flinke facelift krijgt en dat de uitstraling van het Kurhaus doorgetrokken wordt.





Door: Frank van Deutekom Correctie melden