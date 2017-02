Broekweg in Leiden tot nu toe meest enge plek in onze buurt

Een fietser in het donker (Foto: ANP) De Broekweg in Leiden (Foto: screenshot Google Streetview) De meest ingezonde woorden door de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld

DEN HAAG - De Broekweg in Leiden is tot nu toe de meest enge plek in onze regio. We vroegen onlangs wat volgens jullie een plek is om te mijden. De meeste stemmen gingen naar het fietspad in de Sleutelstad.





Mensen zijn voornamelijk bang als het donker is. 'Het zou fijn als er verlichting komt', 'meer verlichting graag', en 'fietspad heeft geen verlichting', zijn slechts een paar voorbeelden van het veelvoud aan opmerkingen die over licht binnenkomen. Donker betekent dus voor veel mensen 'eng'.



'Fietspad' en 'alleen'



Ook het woord 'fietspad' komt vaak terug. Een snel getrokken is dus dat mensen banger zijn als ze op de fiets zitten dan in de auto. Niet gek misschien, en ook het woord 'alleen' wekt weinig verbazing. Samen fietsen is waarschijnlijk toch wat minder eng dan in je eentje.



Alle meldingen die we binnen krijgen, bundelen we en daar gaan we mee naar de verantwoordelijke politici.



Welke plek vind jij eng? Wat moet er volgens jou aan gebeuren? Laat het aan ons weten! App-gebruikers kunnen het formulier hier invullen.



