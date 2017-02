Man krijgt zware metalen balk tegen zich aan bij werkzaamheden in Voorburg

Bedrijfsongeluk Klaverweide Voorburg (Foto: Regio15)

VOORBURG - Een man is donderdagmiddag op een woonwagenkamp aan de Appelgaarde in Voorburg geraakt door een zware metalen balk. De politie bevestigt dat het om een arbeidsongeval gaat.

Wat er exact gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens de agenten kreeg de man op de werkplaats de zware balk tegen zich aan. Er werd daarop een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd al snel afbesteld. De man was nog wel aanspreekbaar. 'Het leek ernstig, maar gezien de omstandigheden blijkt alles mee te vallen', aldus een politiewoordvoerder.



De inspectie SZW zal onderzoek doen naar het ongeval.



