Wie wordt de nieuwe Haagse wethouder? Kijk live mee!

Saskia Bruines en Rachid Guernaoui. Foto's: D66 Den Haag en gemeente Den Haag, Fotomontage: Omroep West.

DEN HAAG - Wie wordt de opvolger van Ingrid van Engelshoven als wethouder in Den Haag? Is het Saskia Bruines of toch Rachid Guernaoui? Vanaf 19.30 uur kun je de gemeenteraadsvergadering volgen, waarin gestemd wordt over de nieuwe wethouder. Kijk onderaan in dit bericht naar de livestream.





Het verlossende woord is ook te horen op Radio West (op 89.3 FM). De uitzending van Studio Haagsche Bluf duurt



Livestream van de gemeente Den Haag





LEES OOK: Wat betekent dat gedoe over die nieuwe Haagse wethouder voor mij? 7 vragen (en antwoorden)

Over de benoeming van Saskia Bruines tot nieuwe wethouder in Den Haag is veel te doen. Zij is door D66 officieel voorgedragen als kandidaat, maar Rachid Guernaoui - van diezelfde partij - maakt er ook geen geheim van dat hij op die functie aast.Het verlossende woord is ook te horen op Radio West (op 89.3 FM). De uitzending van Studio Haagsche Bluf duurt langer dan normaal . Presentator Tjeerd Spoor houdt je op de hoogste van alle ontwikkelingen.

Door: Redactie Correctie melden