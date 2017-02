Speel jij nog Pokémon Go? Dan moet je nu naar Zoetermeer

DEN HAAG - Goed nieuws voor Pokémon Go-spelers uit Zoetermeer. Er worden namelijk veel extra fictieve diertjes in het Stadshart Zoetermeer neergegooid door spelontwikkelaar Unibail-Rodamco.

Het bedrijf is de Europese partner van Niantic, een Amerikaans bedrijf dat Pokémon Go de wereld in hielp. Spelers van het spel kunnen tien tot vijftien 'PokéStops' en 'PokéGyms' verwachten. En dat is fijn voor hen, want het vangen van de diertjes wordt daarmee een stuk eenvoudiger.Het bedrijf legt uit: 'De trainers kunnen niet alleen warm blijven tijdens de winter tijdens het spelen, maar het winkelen krijgt ook een nieuwe leuke, sociale en dynamische toevoeging.'De vraag is alleen of de gemeente Zoetermeer ook zo blij is met de nieuwe Pokémon. Afgelopen jaar zorgden de diertjes behalve veel plezier, ook voor een boel overlast in Den Haag . Op het Deliplein in Kijkduin waren iedere dag honderden spelers van het spel te vinden.De gemeente laat weten nog niet van plan te zijn extra maatregelen te nemen. 'We zien dat de hype afneemt, dus we wachten het eerst af', aldus een woordvoerder.