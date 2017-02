Bodegraven wereldnieuws dankzij opmerkelijk verkeerslicht

(Beeldbewerking: Omroep West)

BODEGRAVEN - Het nieuwe voetgangersverkeerlicht voor overstekende smartphonegebruikers in Bodegraven is krijgt wereldwijd aandacht. De +Lichtlijn, een verlichte ledstrip in de stoep die samen met het stoplicht groen of rood kleurt, werd dinsdag onthuld. En dat is internationale media niet ontgaan.

