Tientallen bezoekers bij 'sloopborrel' Euro Cinema in Den Haag

Koningin Juliana, prins Bernhard en acteur Omar Sharif bij de opening van Euro Cinema in 1963. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Tientallen mensen hebben donderdagavond afscheid genomen van Euro Cinema in Den Haag. Organisator van de 'sloopborrel' is Julia Ann Tollenaar. Ze kijkt met warme gevoelens terug op de bioscoop. 'Het ging niet alleen om de film, maar ook om vriendschap. Met elkaar naar de film toe, boven een kopje koffie drinken, je liefde ontmoeten. Het was gewoon een onderdeel van je leven.'





Tollenaar heeft er wel vrede mee dat het de bioscoop





In 1987 sloot de bioscoop zijn deuren. Een heropening kwam er nooit en dertig jaar na de sluiting wordt het gebouw zelfs gesloopt. In de tussentijd zaten er nog wel verschillende andere ondernemers in het gebouw.Tollenaar heeft er wel vrede mee dat het de bioscoop definitief verdwijnt . 'Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat we afscheid moeten nemen van het oude en dat het plaats moet maken van het nieuwe. Maar wel met respect van de tijden van toen. Daarom gaan we dat nog een keer met elkaar vieren.'

