Machtsstrijd Den Haag: Saskia Bruines wint strijd om wethouderschap

DEN HAAG - Saskia Bruines is de nieuwe wethouder van Den Haag. De D66'er is donderdagavond gekozen door de Haagse gemeenteraad. De huidige wethouder van Leidschendam-Voorburg kreeg 23 stemmen. Dat waren drie stemmen meer dan haar tegenkandidaat Rachid Guernaoui (raadslid D66 Den Haag). Bruines volgt Ingrid van Engelshoven op, die in maart de overstap maakt naar de landelijke politiek.





De afgelopen dagen is intensief overleg gevoerd over de kwestie. Daarbij zou zelfs de landelijk partijleider van D66, Alexander Pechtold, betrokken zijn. De partijtop heeft zware druk uitgeoefend op Guernaoui om zijn kandidatuur in te trekken, maar die heeft dat steeds geweigerd.



PVV steunde Guernaoui



Eerder sprak de grootste oppositiepartij in de Haagse gemeenteraad, de PVV, steun uit vóór de kandidatuur van Guernaoui. Hij kon ook rekenen op de steun van Groep de Mos en de Partij voor de Eenheid. De coalitiepartijen - PvdA, Haagse Stadspartij, VVD en CDA - zeiden officieel allemaal voor Bruines te gaan stemmen.



