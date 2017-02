De soap gaat verder: Guernaoui stelt zichzelf nu ook officieel kandidaat als wethouder

DEN HAAG - D66-raadslid Rachid Guernaoui heeft zichzelf nu ook officieel kandidaat gesteld als wethouder in Den Haag. Dat betekent in de praktijk dat zijn naam donderdagavond op het stemformulier staat. Raadsleden die op hem willen stemmen hoeven dan niet de naam van Saskia Bruines door te strepen en zijn naam zelf in te vullen.

Dat heeft de griffie van de Haagse gemeenteraad bevestigd. De afgelopen werd duidelijk dat er binnen D66 in Den Haag een strijd is losgebarsten over wie de nieuwe wethouder voor die partij moet worden. De top van de partij schoof Saskia Bruines, nu nog wethouder in Leidschendam-Voorburg, naar voren. Maar Guernaoui heeft zichzelf opgeworpen als concurrent. Het zittend raadslid vindt dat hij meer geschikt is omdat hij de dossiers en de stad beter kent.Guernaoui zit sinds 2008 in de gemeenteraad en was van 2010 tot 2014 fractievoorzitter van D66. Hij wierp zich ruim drie jaar geleden ook al in de strijd om het lijsttrekkerschap van zijn partij. Maar die verloor hij van Ingrid van Engelshoven. Ook werd hij geen fractievoorzitter meer. Wel is hij voorzitter van het presidium - het dagelijks bestuur - van de gemeenteraad en was hij voorzitter van de vertrouwenscommissie die een nieuwe burgemeester moest selecteren.Hij raadslid is afgelopen tijd achter de schermen druk bezig geweest met het binnenhalen van stemmen in de gemeenteraad. Naar eigen zeggen zou hij er voldoende hebben om wethouder te worden. Maar de fractieleider van D66 in de gemeenteraad, Robert van Asten, benadrukte de afgelopen tijd meerdere malen dat dit niet het geval is. Volgens hem is er juist meer dan voldoende steun in de raad voor Bruines De strijd verscheurt de grootste partij in Den Haag. In ieder geval een ander raadslid van die partij - Mehmet Eser - heeft tegen Omroep West officieel bevestigd dat hij Guernaoui steunt. De afgelopen dagen is intensief overleg gevoerd over de kwestie. Daarbij zou zelf landelijk partijleider Alexander Pechtold betrokken zijn. De partijtop heeft zware druk uitgeoefend op Guernaoui om zijn kandidatuur in te trekken, maar die heeft dat steeds geweigerd.Donderdagavond moet duidelijk worden of de opstand voldoende steun krijgt. Een aantal oppositiepartijen zegt voor het raadslid te gaan. Hij heeft de sympathie van PVV, Groep de Mos en de Partij voor de Eenheid. De andere coalitiepartijen - PvdA, HSP, VVD en CDA - zeggen officieel allemaal voor Bruines te gaan stemmen. Dus in theorie zou de officiële kandidaat ruim voldoende steun moeten krijgen. Maar de stemmingen zijn geheim, dus een raadslid van een coalitiepartij kan op Guernaoui stemmen, zonder dat anderen daar achter komen.De gemeenteraad komt donderdagavond om 19.30 uur bij elkaar. Het eerste agendapunt is de benoeming van een nieuwe wethouder. Omroep West doet op de radio live verslag van de vergadering