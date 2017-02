Bettine Vriesekoop gaat aan de slag met jeugdige tafeltennissers Avanti

HAZERSWOUDE-DORP - Ze werd twee keer Europees kampioen in het enkelspel, nam deel aan drie Olympische Spelen en werd tweemaal verkozen tot sportvrouw van het jaar. Die ervaring wil Bettine Vriesekoop (55) nu overbrengen op regionale talenten. De succesvolste tafeltennisster die Nederland ooit heeft voortgebracht, gaat jeugdspelers trainen bij haar oude club Avanti in Hazerswoude-Dorp.

Vriesekoop, die jarenlang doorbracht in China en tegenwoordig woonachtig is in Amsterdam, zal zich samen met oud-teamgenoot Robert de Groot één keer in de twee weken ontfermen over een groep jonge tafeltennissers. Het idee daarvoor is in december ontstaan tijdens het 55-jarig jubileumfeest van Avanti, waarvoor Vriesekoop een drukbezochte clinic verzorgde.'Het is een fantastische kans voor onze spelers om van haar te leren en beter te worden', zegt voorzitter Nico Stolwijk. 'Voor Avanti heeft de jeugd de komende jaren topprioriteit. We hebben een plan gemaakt om de jeugdafdeling uit te bouwen, zowel in kwaliteit als in aantallen jeugdleden. De komst van Bettine is hiervoor een enorme steun in de rug.'Na haar topsportcarrière heeft Vriesekoop zich toegespitst op werkzaamheden waarbij China centraal staat. Zo schreef ze verschillende boeken met dat land als leidraad en was ze China-correspondent voor NRC Handelsblad. Nu geeft ze voornamelijk lezingen over het land en de boeken die ze eraan wijdde.