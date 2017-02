'Lijkwade van Jezus' tijdelijk te zien in Leiden

Foto: Rob Vlastuin

LEIDEN - Opwinding in de St. Josephkerk in Leiden. Daar is vanaf zaterdag een tentoonstelling over de lijkwade van Turijn. Het origineel is slechts voor een korte periode eens in de vijf jaar te zien in de Dom van Turijn. Een replica van het linnen doek, waarin Jezus zou zijn begraven, is nu de komende weken te zien.





Smith heeft zelf veel onderzoek gedaan en is wél overtuigd. Er zijn volgens hem zoveel aanwijzingen, dat hij denkt dat het niet anders kan zijn dan het linnen doek waarin Jezus na zijn kruisiging is gewikkeld. Maar als je jezelf wilt laten overtuigen, dan kan dat vanaf komende zaterdag tot en met zondag 26 maart in de St. Josephkerk. Daar is niet alleen een replica op ware grootte te zien, maar ook vele foto's, 3D-modellen, onderzoeksverslagen en replica's van voorwerpen die met de afbeelding te maken hebben.





