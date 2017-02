Misbruikverdachte met uitgebreid dagboek gaat mogelijk toch verklaren

DEN HAAG - Misbruikverdachte Richard B. zal tijdens de rechtszaak mogelijk een verklaring afleggen. Dat zegt zijn advocaat. B. wordt verdacht van grove seks met en mishandeling van vier vrouwen. Tot nu toe hield B. overal zijn mond over.

Het misbruik dat B. gepleegd zou hebben, nam extreme en soms zelfs sadistische vormen aan. Zo werd een van hen met het hoofd in een toiletpot geduwd waarna hij doortrok en werd gebruik gemaakt van grote seksspeeltjes, maskers, knijpers, naalden en touwen. Volgens het Openbaar Ministerie maakte B. gebruik van zijn fysieke overwicht, de kwetsbare positie van de slachtoffers en hun afhankelijkheidsrelatie.



Tot nu toe heeft Richard B. nog niets willen vertellen. Maar volgens zijn advocaat wil B. straks in de rechtszaal wel verklaren over in ieder geval het slachtoffer dat de zaak aan het rollen bracht. Voor de rechtszaak staat een volle dag gepland.



Dagboek van meer dan honderd pagina's



In het dossier zit onder meer een dagboek van B., dat meer dan honderd pagina's telt. De officier van justitie wil hem daarover graag vragen stellen, maar B. weigert om bij de rechter-commissaris gehoord te worden. 'Hij wil alleen verklaren tegen de rechters die straks zijn zaak gaan behandelen en over hem moeten oordelen', stelt zijn advocaat.



De officier vraagt zich daarom af of één zittingsdag, die vooralsnog gepland staat op 19 april, wel genoeg zal zijn. 'Ik heb hem behoorlijk wat vragen te stellen over dat journaal', zegt ze, 'en meneer schijnt nogal langdradig te zijn. In de zin dat hij het gedetailleerd vertelt.' De advocaat stelt wel gerust dat het waarschijnlijk niet de hele zaak overhoop zal gooien: 'Wat hij wil verklaren over het dagboek zal vooral van invloed zijn op de hoogte van de straf. Het zal niet zo zijn dat er ontlastend bewijs in zit.'



Geld van de kerk verduisterd



Richard B. wordt er verder van verdacht dat hij als penningmeester geld van de Christelijk Gereformeerde Kerk Den Haag heeft verduisterd. Het is niet duidelijk om hoeveel geld dat gaat.



