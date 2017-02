Sigarettendieven slaan toe in Noordwijkerhout, vijf verdachten opgepakt

Foto: ANP

NOORDWIJKERHOUT - De politie heeft vijf verdachten aangehouden voor het stelen van sigaretten in een Noordwijkerhoutse supermarkt. Het gaat om vier mannen uit Almere, variërend in leeftijd van 22 tot 35 jaar, en een 29-jarige Amsterdammer. Zij zouden in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.45 uur hebben ingebroken in een supermarkt aan de Zeestraat.





Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor. Zij hadden een soort hoeslaken gevuld met sigaretten. De politie, die door ooggetuigen was gealarmeerd, trof een ingegooide ruit van de winkel aan en daarnaast waren de rolluiken waar sigarettenkasten achter stonden geforceerd. Er lagen meerdere pakjes peuken op de grond.



Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor. Zij hadden een soort hoeslaken gevuld met sigaretten. De politie, die door ooggetuigen was gealarmeerd, trof een ingegooide ruit van de winkel aan en daarnaast waren de rolluiken waar sigarettenkasten achter stonden geforceerd. Er lagen meerdere pakjes peuken op de grond.Agenten in burger zagen dat er sigaretten in een auto werden geladen in een wijk achter de Victoriberg. Ze volgden het voertuig, dat werd geparkeerd bij een woning in Almere. Daar werd het vijftal opgepakt door de politie en voor verhoor naar het bureau gebracht. Behalve de gestolen sigaretten werden ook andere goederen aangetroffen die mogelijk zijn gestolen.

Door: Redactie Correctie melden