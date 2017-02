Strijd om wethouderschap Den Haag: 'Er zijn diepe wonden geslagen'

DEN HAAG - De strijd om het wethouderschap in Den Haag tussen Saskia Bruines en Rachid Guernaoui is dan wel beslecht, maar dat betekent niet dat hierover het laatste woord is gezegd. 'Er moeten stevige gesprekken worden gevoerd. Er zijn diepe wonden geslagen', zegt de Haagse D66-fractievoorzitter Robert van Asten donderdagavond tegen Omroep West.

'We zijn een serieuze partij. We gaan hem dus goed in de ogen kijken. En dan gaan we kijken hoe we door kunnen gaan', reageert Van Asten. 'Nu overheerst vreugde, maar ik weet dat er een hoop werk te verrichten is in mijn fractie.'D66-raadslid Kim Waanders denkt niet dat Guernaoui uit de fractie zal worden gezet: 'Dat lijkt me niet aan de orde. Hij heeft alleen deze strijd verloren. We hebben het er niet over gehad om iemand uit de fractie te zetten. Dat is nog veel te vroeg.' Waanders zegt opgelucht: 'Ik ben gewoon blij dat er vandaag een nieuwe wethouder is benoemd. De rest komt allemaal later wel.'Oud-wethouder in Den Haag namens D66, Marjolein de Jong, over Guernaoui: 'Het hoeft niet te betekenen dat je meteen uit de partij moet. We zijn geen communistisch land.' Wel had de Haagse D66-fractievoorzitter Van Asten 'misschien voorzichtiger moeten zijn'. Vertrekkend D66-wethouder Ingrid van Engelshoven zegt over de strijd: 'Het draait niet om ego's, maar om inhoud.'De verliezer van de strijd om het wethouderschap, Guernaoui, zegt dat hij 'zich gaat beraden op zijn verdere positie binnen D66'. 'Ik moet kijken hoe ik met deze teleurstelling om ga.' De andere hoofdrolspeler, Bruines, zegt in een eerste reactie: 'Ik heb er heel veel zin in, we maken er wat moois van.' Ze denkt dat het wel goed zal komen met de D66-fractie. 'Ik heb er heel veel vertrouwen in. Dat heb ik ook in de andere partijen.'