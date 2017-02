Auto ADO-speelster Carmen Simonis total loss door kettingbotsing

NOOTDORP - Bij een kop-staartbotsing met drie auto's in Nootdorp is ADO Den Haag-voetbalster Carmen Simonis (22) donderdag met de schrik vrij gekomen. Ze was op weg naar de training van haar team, toen ze van achteren werd aangereden en vervolgens tegen de bestuurder voor haar knalde.





Volgens een woordvoerster van de ADO Vrouwen had Simonis alleen last van spierpijn en is ze na verloop van tijd bekomen van de schrik. Nader onderzoek moet uitwijzen of de middenveldster daadwerkelijk blessurevrij is gebleven.



De aanrijding gebeurde tegenover partycentrum Het Witte Paard op de Hofweg. Er vielen geen gewonden. Wel zijn de auto's van Simonis en de veroorzaker van het ongeluk total loss geraakt en weggesleept door een berger.

