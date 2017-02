Verkiezing nieuwe wethouder Den Haag: veel steun uit coalitie voor Guernaoui

DEN HAAG - De verkiezing van Saskia Bruines als nieuwe wethouder van Den Haag slaat niet alleen diepe wonden in de fractie van D66, maar ook in de coalitie van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA. Want zeker zeven, maar mogelijk zelfs negen leden van deze partijen hebben op het Rachid Guernaoui gestemd.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de stemmen . Veel oppositiepartijen zijn open over hun keuze. Zo zeggen SP, GroenLinks, ChristenUnie/SGP dat ze op Bruines hebben gestemd. Dat betekent dat van de oppositie alleen de PVV, Groep de Mos, Islam Democraten en Partij van de Eenheid zeker voor Guernaoui gingen. Van Groep Okcuoglu en Partij van de Dieren is niet bekend wat ze hebben gestemd. En Groep van der Helm stemt traditiegetrouw met de VVD mee, en dus ook voor Bruines.Dat leidt tot de conclusie dat uit de oppositie elf tot dertien stemmen van de twintig op Guernaoui kwamen. Van twee mensen uit de coalitie is ook zeker dat ze op Guernaoui hebben gestemd: het opstandige raadslid zelf en zijn fractiegenoot Mehmet Eser.Afgezien van hen zijn er dus nog vijf tot zeven mensen uit een coalitiepartij zich niet aan de officiële lijn van hun partij hebben gehouden. Want de fractievoorzitters van de bestuurspartijen zeiden steeds dat ze Bruines steunden. En dat ze ervan uitgingen dat hun partijgenoten dat ook zouden doen.Volgens meerdere bronnen in het stadhuis is er de afgelopen dagen zeer intensief contact geweest tussen de partijen. Daarbij zou een soort deal zijn gesloten waarbij Bruines wel moest worden gekozen, maar ook een zekere vrijheid was voor raadsleden om afwijkend te stemmen. Zo kon ook aan D66 zo vlak voor de landelijke verkiezingen nog even een tik worden uitgedeeld.Dat heeft wel tot consequentie, zeggen ingewijden, dat de nieuwe wethouder met een zware last op de schouders aan haar klus moet beginnen. Niet eerder in het afgelopen decennium moest een Haagse bestuurder met zo weinig steun van de raad aan een klus beginnen.