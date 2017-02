Haagse collegecrisis over Legoland op het nippertje afgewend

DEN HAAG - De komst van Legoland naar Scheveningen heeft bijna geleid tot een collegecrisis in Den Haag. Coalitiepartijen PvdA en Haagse Stadspartij verzetten in de nacht van donderdag op vrijdag zich tot uiterste tegen het plan van de wethouders Boudewijn Revis (VVD) en Karsten Klein (CDA) om een indoor vestiging van Legoland Discovery Centre te bouwen naast het Kurhaus.

De kritische coalitiegenoten hadden te veel vraagtekens bij de financiële constructie die achter het project schuil gaat. Zij stemden dan ook uiteindelijk tegen het voorstel. Alleen dankzij steun van oppositiepartijen de PVV en de Groep de Mos was er uiteindelijk toch een meerderheid voor. Maar de wonden zijn diep. Zo sprak HSP-fractieleider Peter Bos namens zijn partij de ‘diepste afkeur’ uit van ‘een gênante vertoning’ van de wethouders.De PvdA uitte zich in al even stevige woorden. Raadslid Bülent Aydin zei dat het voorstel ‘schots en scheef’ in elkaar zit en noemde het ‘houtje touwtje-werk vol vage financiële constructies’. De sociaal-democraat: ‘Wij kunnen dit niet verkopen. Wij gokken niet met publiek geld.’Tijdens het urenlange debat hadden niet veel partijen er nog vertrouwen in dat de coalitie het zou redden. Dit terwijl het de laatste ‘normale’ gemeenteraadsvergadering was van burgemeester Jozias van Aartsen en de eerste van nieuwe D66-wethouder Saskia Bruines.De discussie werd vele malen en ook voor lange perioden geschorst. Aan de lichaamstaal van de raadsleden was te zien dat de gesprekken die toen werden gevoerd, vaak hoog opliepen.Eerder richtte de kritiek van veel partijen zich vooral op het feit dat vanwege de komst van Legoland casino's moesten worden verplaatst, waarvan een naar de Leyweg . Nu richtte de kritiek zich ook nog op de financiële constructie. En het feit dat de verantwoordelijke wethouders om zich te verzekeren van voldoende steun, afspraken hadden gemaakt met de oppositiepartijen PVV en de Groep de Mos. Zo kreeg de PVV de toezegging van Revis dat hij een voorstel van die partij zou steunen om gratis kaartjes voor de attractie uit te delen aan Scheveningers en 65-plussers. Groep de Mos kreeg gratis parkeren op de Leyweg in ruil voor een ‘ja’.Het voorstel van de PVV voor de kaartjes zou aanvankelijk worden gesteund door D66. Maar die partij trok op het allerlaatst die toezegging in, zodat het niet voldoende steun kreeg. Toch stemde de PVV voor, zodat Legoland wel naar Scheveningen komt.De wethouders ontkenden bij hoog en laag dat er sprake is van onverantwoorde financiële constructies. Revis sprak van een ‘solide voorstel’. Wel geeft de gemeente 455.000 euro rechtstreeks aan het project. Daarnaast wordt nog 16 miljoen geïnvesteerd. Maar dat komt via een erfpachtconstructie weer terug naar de gemeente, verzekerde Klein. Hij erkende dat dit een moeilijk te doorgronden opzet is. ‘Maar niet vaag. Dat het ingewikkeld is, ontslaat je niet van je plicht als raadslid om je er goed in te verdiepen.’Volgens Klein is de komst van de attractie van groot belang voor de badplaats. En slaagt Den Haag erin om met in vergelijking tot andere steden relatief kleine budgetten dit soort dingen voor elkaar te krijgen. ‘Wij hebben geen maakindustrie, als conserven- of schoenenfabrieken. Voor de werkgelegenheid moeten wij het onder meer hebben van het toerisme.’