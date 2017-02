Demi Knight speelt in studentenkamer in Leiden op Stukafest: ‘Dit is wel heel knus’

LEIDEN - In Leiden werd donderdagavond voor de negende keer Stukafest georganiseerd. Op het cultuurfestival treden cabaretiers, bandjes en schrijvers op in studentenkamers. Maar hoe hou je het na negen jaar nog spannend?

‘We blijven zoeken naar nieuwe locaties’, vertelt Charlotte van Gemeren van de organisatie. ‘Dit jaar deden we bijvoorbeeld de opening bij het Rijksmuseum van Oudheden.’ Ook probeert Stukafest meer internationale artiesten te trekken.In een studentenkamer aan de Papengracht konden studenten donderdagavond genieten van onder andere Swifty, bekend van de hit Dakterras.Aan de Haarlemmergracht ging zangeres Demi Knight even ‘op kamers’. Ze deed in 2015 mee aan talentenjacht De Beste Singer-Songwriter van Nederland. ‘Ik doe wel eens huiskamerconcerten, maar die zijn normaal gesproken wel iets groter’, zegt ze. ‘Wel heel knus zo.’Stukafest in Leiden gemist? Volgende week woensdag strijkt het festival neer in Delft.Demi Knight - Caught Me On A HeartbreakSwifty - Dakterras