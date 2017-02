Voorbeschouwing ADO Den Haag–Feyenoord: Groenendijk kijkt niet meer naar reputaties

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk kijkt niet meer naar de reputaties van zijn spelers in het maken van zijn keuzes. ‘De beste elf moeten spelen,' zegt de Haagse trainer. ‘Daarin kijk ik niet meer naar de reputaties van de spelers.’ Groenendijk zal zijn basisopstelling op meerdere plaatsen wijzigen.

Ernestas Setkus speelt sowieso niet tegen Feyenoord. De doelman kreeg in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles een rode kaart en is geschorst. Robert Zwinkels vervangt hem. Of de 33-jarige keeper de rest van het seizoen onder de lat staat, wilde Groenendijk niet zeggen.Daarnaast start Aaron Meijers als linksback en verhuist Wilfried Kanon ten koste van Thomas Meissner naar het centrum. De kans is groot dat Danny Bakker kort voor de verdediging gaat spelen.Bij Feyenoord is duidelijk geworden dat Brad Jones de rest van het seizoen eerste keeper blijft. Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar ADO Den Haag aan niet te willen switchen in een ‘belangrijke’ periode. Of Tonny Vilhena speelt, weet Van Bronckhorst nog niet. De middenvelder staat op scherp en kan bij een gele kaart tegen ADO de topper tegen PSV missen. Die beslissing neemt de Feyenoord-coach zaterdag.De laatste ontmoeting tussen ADO Den Haag en Feyenoord op Haagse bodem werd door de thuisploeg gewonnen. Door een eigen doelpunt van Sven van Beek eindigde die ontmoeting in 1-0. Van de laatste tien ontmoetingen in Den Haag won ADO er vier, speelde het twee keer gelijk en gingen de punten vier keer mee naar Rotterdam.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Feyenoord is zondagmiddag vanaf 16.00 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Het commentaar wordt gedaan door Jim van der Deijl en Bart Nolles. De analist is oud-ADO- en Feyenoord-speler Danny Buijs.Bjorn KuipersFeyenoord – ADO Den Haag 3-1Feyenoord – ADO Den Haag 0-2ADO Den Haag – Feyenoord 1-0Feyenoord – ADO Den Haag 2-1ADO Den Haag – Feyenoord 0-1ADO Den Haag – Feyenoord 3-2Feyenoord – ADO Den Haag 4-2