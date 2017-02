Naturalis krijgt 1,25 miljoen voor dino-experience rond T. rex

LEIDEN - Naturalis in Leiden ontvangt 1.250.000 euro voor de REXperience, een spectaculaire publieksattractie in de dinosauriërzaal van het nieuwe museum. Naturalis krijgt het geld van de BankGiro Loterij.

'In de REXperience kunnen we T. rex Trix echt tot leven wekken', zeg Naturalis-directeur Edwin van Huis. 'Dat wil niemand missen. En hoe meer je weet over het leven op aarde, hoe beter je beseft dat we de natuur nodig hebben voor onze toekomst.'Bezoekers gaan in een tijdscapsule terug naar de wereld van 66 miljoen jaar geleden, het dinotijdperk. Naturalis verwacht met de REXperience een groot en nieuw museumpubliek aan te trekken, vooral de families met kinderen die nu nog niet vaak een museum bezoeken. Het nieuwe museum gaat eind 2018 open voor publiek.De BankGiro Loterij schonk Naturalis in 2015 ook een eenmalige bijdrage van 1,2 miljoen euro voor de tentoonstelling rond T-rex Trix. De tentoonstelling trok tot nu toe al zo’n 200.000 bezoekers en is nog te zien tot 5 juni 2017.