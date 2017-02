Vermiste vrouw gevonden in Leidschendam-Voorburg na zoektocht met politieheli boven Zoetermeer

Politiehelikopter

ZOETERMEER - In Zoetermeer werd vrijdagochtend een 38-jarige vrouw vermist. De politie zette een politiehelikopter in om te zoeken naar de vrouw. Rond 11.00 uur is er contact geweest met de vermiste vrouw en was de inzet van de helikopter niet langer nodig.









Een uur later liet de politie Zoetermeer weten dat de collega's in Leidschendam-Voorburg de vrouw in goede gezondheid hebben gevonden.