Indisch Herinneringscentrum verhuist naar Den Haag

Het Indisch Monument | Foto: Ed Hamelink

DEN HAAG - Het Indisch Herinneringscentrum verhuist naar Den Haag. Dat bevestigt directeur Yvonne van Genugten aan Omroep West. Het herinneringscentrum is op dit moment nog gevestigd op landgoed Bronbeek in Arnhem.

Het Indisch Herinneringscentrum werd in 2007 opgericht. Het centrum houdt de herinnering aan de gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan levend.



Eén van de redenen van de verhuizing is ruimtegebrek op de huidige locatie. 'Het landgoed is heel erg vol', vertelt Van Genugten. 'We hebben onvoldoende ruimte om een volwaardig herinneringscentrum neer te zetten.' De keuze voor Den Haag was snel gemaakt: 'Den Haag is bij uitstek de Indische stad van Nederland. Het is heel goed als we daar weer voet aan de grond zetten.'



Pleisterplaats voor Indisch Nederland



De directeur hoopt dat het Indisch Herinneringscentrum zich in Den Haag kan ontwikkelen tot een pleisterplaats van de Indische gemeenschap. 'Het moet een plek worden waar mensen naar toe kunnen, zich prettig voelen en elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook waar ze informatie kunnen krijgen en delen natuurlijk', zegt Van Genugten.



Een locatie voor het herinneringscentrum is nog niet bekend, maar de voorkeur gaat uit naar een locatie in de buurt van het Indisch monument. Het is nog niet duidelijk wanneer de verhuizing gaat plaatsvinden. 'Als dat voor het einde van dit jaar al kan, zou dat mooi zijn, maar het is nu echt nog niet te zeggen.'



Door: Redactie Correctie melden