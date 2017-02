Politiehond Diesel bijt fietsendieven in arm en been in Boskoop

(Foto: ANP)

BOSKOOP - Politiehond Diesel is vandaag de held van de dag. Hij hielp vrijdagochtend de politie om twee Poolse fietsendieven te pakken, die fietsen probeerden te stelen aan de Parklaan in Boskoop.

Een oplettende getuige zag waar de twee mannen mee bezig waren en belde meteen 112. De mannen hadden ondertussen de fietsen klaargezet naast een vrachtwagen. Toen ze zagen dat de getuige hen in de gaten had, gingen ze ervandoor en renden ze het terrein van Garden Plaza op.



Agenten die ter plaatse kwamen hebben de omgeving afgezet. Diensthond Diesel doorzocht vervolgens het terrein van Garden Plaza. Een van de verdachten had zich op het terrein verstopt en weigerde tevoorschijn te komen. Hij werd door Diesel in zijn been gebeten en daarna aangehouden. Ook de tweede verdachte weigerde zich over te geven en werd door Diesel in zijn arm gebeten.



Gestolen fietsen bij vrachtauto



De twee aangehouden mannen zijn Pools. Ze zijn 30 en 34 jaar oud. De mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Een dokter heeft hun verwondingen behandeld. Bij de vrachtauto vonden agenten uiteindelijk de gestolen fietsen.