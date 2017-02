Vier mannen uit Gouda opgepakt bij wietkwekerij in Nootdorp

Hennepafval (Foto Regio15)

NOOTDORP - Vier mannen uit Gouda zijn donderdag aangehouden bij een hennepkwekerij in Nootdorp. Hoe groot de kwekerij was, is moeilijk te zeggen, want er was net geoogst. Het enige dat de politie nog vond waren de resten van de planten.

De politie kreeg een melding van een flinke hennepgeur aan de Koperslager in Nootdorp. Toen de politie poolshoogte kwamen nemen, zagen ze dat de loods was ingericht als een hennepkwekerij. De stroomvoorziening bleek illegaal te zijn aangelegd.



Drie mannen van 25, 27 en 28 uit Gouda waren in het pand en werden meteen aangehouden. Een 63-jarige man uit Gouda liep tijdens het ontruimen van de kwekerij binnen bij de loods en werd toen meteen opgepakt.



Middelgrote kwekerij



Het is dus moeilijk om te zeggen hoe groot de kwekerij was, omdat de planten niet meer geteld konden worden, maar volgens de politie gaat het om professionele, middelgrote kwekerij.



Door: Redactie Correctie melden