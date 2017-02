Vlog Deborah Cameron: 'Teeven maakt een comeback? Doe normaal!' #TK2017

DEN HAAG - 'Wilders is een dramaqueen', 'Rutte liegt en bedriegt', 'Asscher roept maar wat' en 'Hef DENK op'. De verkiezingsstrijd is losgebarsten en dat is te merken ook. Verschillende partijen doen hun best voor de stem van de blanke boze man.

'Onzin!', zegt Deborah Cameron uit de Haagse Schilderswijk. Ze is optimistisch en vrolijk; een echte powervrouw die niet wil meedoen met het huidige klimaat van zeuren, schelden en moddergooien. Ze is 34 lentes jong en in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017, neemt ze de afgelopen politieke week door. En dat doet ze op een positieve manier.Ze heeft alle reden om positief te zijn: vorig jaar won ze de titel Miss Black Hair Nederland. Ook op het Hague On Tube Festival ging ze er met de hoofdprijs vandoor. De Haagse powervrouw is jeugdwerker en sociaal ondernemer.In haar derde vlog bespreekt Deborah de VVD en de Teevendeal. 'Ondertussen zijn er wel vier mensen gesneuveld door die deal. Maar afgelopen week maakte de heer Teeven een comeback. Hij was ineens terug en hij zal onderdeel gaan uitmaken van de Raad van State. Hij was gewoon voorgedragen.'Deborah heeft een boodschap voor de premier. 'Doe normaal. Fix the problem. Laten we voor altijd en voor eeuwig de Teevendeal achter ons laten. Zodat onze nieuwe burgermoeder, mevrouw Krikke van de VVD, kan starten met een schone lei.'