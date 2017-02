Normen en waarden gaan zwaarder wegen bij inburgering

DEN HAAG - Vrijheid, naastenliefde, tolerantie en andere Nederlandse normen en waarden gaan in Den Haag deel uitmaken van de inburgering. De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een voorstel van ChristenUnie/SGP. Het zou bovendien zomaar kunnen dat Haagse statushouders in het kader van hun inburgering voortaan een bezoek aan Madurodam moeten brengen of een wandeling gaan maken over het zogeheten 'Grondwetpad'.

Raadslid Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP benadrukt dat hij een dak boven je hoofd, onze taal spreken en werken niet voldoende vindt voor nieuwkomers in de stad: 'het is essentieel dat nieuwe Hagenaars niet alleen fysiek naar onze stad komen, maar ook mentaal.' Grinwis noemt vrijheid van godsdienst en meningsuiting als voorbeeld: 'veel vluchtelingen komen uit een cultuur waarin deze waarden niet vanzelfsprekend zijn. Nieuwkomers krijgen hier veel vrijheid, onder één voorwaarde: die vrijheid geef je in exact dezelfde mate aan anderen terug.'



Bij de nieuwe plannen hoort ook een serie 'stadsgesprekken'. Dat is een reeks debatten tussen oude en nieuwe Hagenaars. Onderdeel kan zijn: een serie lessen over waarden of een wandeling over het Grondwetpad. Dat is een speciaal themapad door het centrum van Den Haag langs gebouwen en monumenten die iets te maken hebben met artikelen uit de Nederlandse grondwet.