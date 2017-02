Doodsoorzaak van vermoorde Rose Sulaiman niet meer te achterhalen

Het dorp loopt uit voor de opgraving van het lichaam van Rose Sulaiman, mei 2016. (foto's: Politie)

BENTHUIZEN - Het is niet meer vast te stellen hoe Rose Sulaiman in 2007 in Thailand om het leven kwam. Maar dat haar man, de 46-jarige Bert den D. uit Benthuizen, daarmee te maken had, staat volgens het Openbaar Ministerie wel vast. Volgens de officier van justitie zou Den D. zijn vrouw hebben gewurgd. Tijdens een pro formazitting, vrijdag, bij de rechtbank in Den Haag, werd ook duidelijk dat de rechtbank voldoende gronden ziet om Den D. nog minimaal drie maanden vast te houden.





Omdat Den D. niet kon worden uitgeleverd, is het onderzoek uiteindelijk overgedragen aan de Nederlandse politie. Het coldcaseteam uit Den Haag ging met de zaak aan de slag. In mei 2016 werden de resten van Sulaiman in Maleisië opgegraven, en onderzocht door het NFI. Dat leidde in november vorig jaar tot de aanhouding van Bert den D.



LEES OOK: Verdachte moord Rose Sulaiman 'is een lieve man', zegt buurvrouw in Benthuizen

Rose Sulaiman verdween in november 2007. Ze woonde toen met haar man en zoontje in Thailand. Kort erna ging Bert den D. terug naar Nederland. Een jaar later trof de nieuwe bewoner van het huis in Thailand een lichaam aan in de beerput naast het huis.Omdat Den D. niet kon worden uitgeleverd, is het onderzoek uiteindelijk overgedragen aan de Nederlandse politie. Het coldcaseteam uit Den Haag ging met de zaak aan de slag. In mei 2016 werden de resten van Sulaiman in Maleisië opgegraven, en onderzocht door het NFI. Dat leidde in november vorig jaar tot de aanhouding van Bert den D.