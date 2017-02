Delftse en Leidse wetenschappers krijgen elk 1,5 miljoen voor onderzoek

REGIO - Vijf wetenschappers uit Delft en Leiden hebben ieder 1,5 miljoen euro gekregen om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Ze krijgen de zogeheten Vici-beurs van wetenschapsorganisatie NWO.

Het gaat om twee wetenschappers van het LUMC in Leiden: Judith Bovée en Alfred Vertegaal. Bovée onderzoekt sarcoommodellering. Sarcomen zijn zeldzame kankersoorten die lastig te diagnostiseren en te behandelen zijn. Vertegaals onderzoek gaat over moleculaire celbiologie. Ook zijn onderzoek is relevant voor de behandeling van kankerOok twee wetenschappers van de Universiteit Leiden krijgen de beurs. Andrea Evers doet onderzoek naar de rol van negatieve verwachtingen voor het ontstaan, beloop en herstel van lichamelijke klachten. Judi Mesman onderzoekt hoe vooroordelen over etnische groepen worden aangeleerd in de opvoeding.Tenslotte krijgt Pieter Desmet van de TU Delft een beurs om te onderzoeken hoe objecten en ruimtes kunnen worden ontworpen die actief bijdragen aan een positieve stemming.De NWO kreeg in totaal 235 aanvragen binnen voor de Vici-beurzen. Bijna 15 procent van de onderzoekers kreeg er een toegekend, 34 wetenschappers in heel Nederland. Het totaaloverzicht is te vinden op de website van NWO