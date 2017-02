400 jaar oud Haags liefdesverhaal wint Geschiedenis Online Prijs 2017

DEN HAAG - Een waargebeurde soap met hogere politiek, vette roddels en spannende gebeurtenissen. Zo omschrijft de jury de website Odilia’s Dagboek. De website won donderdagavond de Geschiedenis Online Prijs 2017.

De website gaat over het dagelijkse leven van een vrouw in de 17e eeuw, Odilia. De website is gebaseerd op het dagboek van haar broer David Beck. Het originele handschrift van dit unieke historische document behoort tot de collectie van het Haags Gemeentearchief.De jury was gecharmeerd van de originele invalshoek van de website . De site laat zien wat de burger in die tijd allemaal mee kreeg van de zaken die toen gebeurden. Dat gebeurt in een dagboekvorm.Voor de wedstrijd waren 162 websites en applicaties voorgedragen. De publieksprijs ging naar Oud Winterswijk . De Geschiedenis Online Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt