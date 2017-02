Politievakbond ACP is groot voorstander voor vangnet thuisblijvers

Lonia - Foto: Omroep West

DEN HAAG - Politievakbond ACP staat pal achter Lonia uit Leiderdorp en wil haar steunen waar dat nodig is. Dat zegt Maarten Brink van de ACP. De Leiderdorpse Lonia is getrouwd met een politieman. Ze pleitte donderdag bij Omroep West voor meer partnerbetrokkenheid. Lonia wil dat er een vangnet komt voor thuisblijvers, met name vanwege zorgen over het geweld tegen hulpverleners.





'Omdat tegenwoordig al het nieuws zo snel je huiskamer binnenkomt, vooral de negatieve nieuwsberichten, moeten we met elkaar een middel verzinnen waarop de geruststelling op dezelfde snelheid bij je komt,' legt Lonia uit. 'Als thuisfront willen we graag sneller informatie vanuit de organisatie.'



Vangnet



Bij die woorden sluit Maarten Brink van de bond zich dus volledig aan. 'Haar zorgen zijn heel erg begrijpelijk,' zegt Brink. 'De impact van politiewerk beperkt zich niet tot politiemensen zelf. Leden van de ACP geven aan dat ze ook een vangnet willen hebben voor het thuisfront. En wij denken dat wij absoluut iets voor Lonia kunnen betekenen.'



Lonia heeft inmiddels contact met de ACP over haar vangnet.

