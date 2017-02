Man rijdt dure sportauto in de prak tijdens proefrit

Ongeluk op de N223. (Foto: WOS)

De TVR Tuscan - nieuwprijs meer dan een ton - maakte een flinke klapper op de Burgemeester van Doornlaan (N223), meldt mediapartner WOS . Hij knalde tegen een lantaarnpaal, een kleine vrachtwagen en een graafmachine aan. De voor- en achterkant van de auto liggen in kreukels.Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Door het ongeluk was de weg vanuit Westerlee richting Delft tijdelijk afgesloten voor verkeer.