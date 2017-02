Jeroen de Pauw is verliefd

Jeroen de Pauw (Foto: Omroep West)

MEIJE - Het wilde lange tijd maar niet vlotten met het liefdesleven van Jeroen de Pauw, maar daar is sinds kort verandering in gekomen. De vogel heeft de liefde van zijn leven gevonden: Chica. Pauw Jeroen is twee jaar lang single geweest, maar sinds de komst van pauwenvrouwtje Chica is hij weer de helft van een gelukkig koppel.

Twee jaar geleden kreeg Rebecca de Boer in de buurtschap Meije Jeroen de Pauw van een wielrenner, en ze besloot hem te houden. Omdat er geen andere pauwenvrouwtjes in de buurt waren zocht Jeroen zijn geluk bij de kippetjes op het terrein.



Met de komst van Chica is daar nu verandering in gekomen. 'Het voorzichtige liefdesspel is begonnen, Jeroen en Chica steken hun veertjes in de lucht en dagen elkaar al een beetje uit,' vertelt een trotse Rebecca de Boer.



Kapers op de kust



Waarschijnlijk aangetrokken door het gegil van het prille liefdespaar is er vanuit het niets een andere pauw op het terrein verschenen. 'Het lijkt er op dat we een pauwen kolonie krijgen. We hebben nog geen naam voor de nieuwe pauw, maar wie een goed idee heeft mag het zeggen.'



'Tot nu toe gaat het nog goed tussen de mannetjes Jeroen en andere Pauw , maar ik vraag me af voor hoelang. Blijft Chica Jeroen trouw of kiest ze uiteindelijk toch voor Pauw twee?' Dat is de vraag die we deze lente kunnen gaan beantwoorden,' aldus Rebecca de Boer.



