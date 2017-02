Scheuring in D66 Den Haag: Rachid Guernaoui stapt uit de fractie

DEN HAAG - Het opstandige raadslid Rachid Guernaoui is uit de D66-fractie in Den Haag gestapt. Dat heeft hij vrijdagmiddag aan Omroep West bevestigd.

Guernaoui zorgde afgelopen week voor veel onrust in zijn oude partij door zichzelf kandidaat te stellen als wethouder in Den Haag. Dit terwijl de partij officieel Saskia Bruines naar voren had geschoven als opvolger van Ingrid van Engelshoven. Het leidde tot 'diepe wonden' in de partij De reden voor het vertrek uit de fractie is dat het ‘vertrouwen in fractievoorzitter Robert van Asten en het afdelingsbestuur onherstelbaar is beschadigd,’ aldus Guernaoui zelf. Volgens hem is sprake van een eigen keuze en gaat hij als zelfstandige groep in de gemeenteraad verder. 'Ik wil nog heel veel goede dingen doen voor de stad. Ik ben nog niet klaar.’D66 Den Haag ‘neemt kennis van het besluit’ van Rachid Guernaoui. Fractieleider Van Asten zegt het jammer te vinden dat het raadslid tot zijn besluit is gekomen zonder dat er een gesprek plaats had tussen hem en de fractie. ‘Wij waren bereid om de afgelopen weken te evalueren en samen naar de toekomst te kijken.’ Van Asten in een toelichting: 'Ik had graag nog met Rachid gesproken. Hij is lang lid geweest van de partij en het is betreurenswaardig dat dit zo loopt.'Volgens Van Asten is Guernaoui nu ook automatisch geroyeerd als lid van D66. Dat komt omdat het in strijd is met de statuten niet mogelijk is om lid te zijn van D66 en tegelijk voor een andere partij in een vertegenwoordigend orgaan te zitten. De partij ‘betreurt’ het dat hij zijn zetel meeneemt. Nu Guernaoui in z'n eentje doorgaat, telt de Haagse gemeenteraad zestien fracties. De coalitie van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA houdt nog wel z'n meerderheid.Een van de raadsleden van D66, Mehmet Eser, kondige deze week via Omroep West aan dat hij op Rachid Guernaoui zou gaan stemmen bij de verkiezing van een nieuwe wethouder in Den Haag. Van Asten zegt dat er inmiddels met Eser een gesprek is geweest en dat hij wel gewoon lid blijft van de fractie.Rachid Guernaoui was 24 jaar lid van D66 en zit sinds 2008 in de gemeenteraad en was van 2010 tot 2014 fractievoorzitter van D66. Hij was voor zijn oude partij onder meer woordvoerder op het gebied van verkeer. Verder is hij voorzitter van het presidium - het dagelijks bestuur - van de gemeenteraad. Hij was ook voorzitter van de vertrouwenscommissie die een nieuwe burgemeester van Den Haag selecteerde.Guernaoui wierp zich ruim drie jaar geleden ook in de strijd om lijsttrekker van D66 in Den Haag te worden. Maar die verloor hij van wethouder Ingrid van Engelshoven. Nadat zij in november bekend maakte dat ze hoog op de kieslijst kwam van de partij voor de Kamerverkiezingen van maart, werd al snel duidelijk dat Guernaoui haar graag wilde opvolgen als wethouder. Maar de partijtop schoof Saskia Bruines - tot deze week wethouder in Leidschendam-Voorburg - naar voren. Zij kreeg donderdagavond ook de steun van een krappe meerderheid in de gemeenteraad